Golfstar Woods: "Love is in the air"

Nach wochenlangen Gerüchten hat Golf-Superstar Tiger Woods die Beziehung zur ehemaligen Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump öffentlich gemacht. "Love is in the air" - also "Liebe liegt in der Luft", schrieb der 49-Jährige in den sozialen Medien zu zwei Fotos, die ihn strahlend zusammen mit Vanessa Trump zeigen.