Grenzau: Walker und Mladenovic bleiben - Baum fraglich

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau plant trotz akuter Abstiegsgefahr weiter für eine Zukunft im Oberhaus. Das Schlusslicht verlängerte die auslaufenden Verträge mit dem englischen Nationalspieler Sam Walker und dem luxemburgischen Olympia-Teilnehmer Luka Mladenovic bis 2026. Die neuen Arbeitspapiere gelten nach Vereinsangaben momentan lediglich für den Fall des Klassenerhalts.

Grenzau setzt in seiner bedrohlichen Tabellensituation außer auf eine sportliche Rettung auch auf einen kampflosen Verbleib in der Eliteklasse. Wie schon mehrfach in der Vergangenheit könnten die beiden besten Zweitliga-Teams auf ihr Aufstiegsrecht verzichten. Im Falle einer erfolgreichen Lizenzbewerbung von tiefer platzierten Mannschaften aus dem Unterhaus würde der freie TTBL-Platz erst nach einem Entscheidungsspiel vergeben.

Vor den letzten sechs Spieltagen in der TTBL-Punktrunde trägt Grenzau nach erst drei Siegen in 16 Spielen die "Rote Laterne" des Tabellenletzten. Der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vor dem nächsten Spiel am Sonntag (13.00/Dyn) gegen Play-off-Kandidat TSV Bad Königshofen vier Zähler. Aufstiegsinteressierte Zweitliga-Klubs stehen nach Ablauf der Frist für eine Lizenzbewerbung am 26. Februar fest.

Vor Walker und Mladenovic hatte sich bereits Martin Allegro für die kommende Saison den Westerwäldern angeschlossen. Der Belgier spielt in der laufenden Saison noch für Bad Königshofen. Auch Allegros Vertrag ist an die Bundesliga-Zugehörigkeit des früheren Meisters gebunden. Bereits vor Saisonbeginn hatten der Taiwaner Feng Yi-Hsin und der Pole Maciej Kubik bis 2026 am Brexbach unterschrieben.

Durch die bisherigen Personalien ist in Grenzau nur noch die Zukunft des früheren EM-Zweiten Patrick Baum fraglich. Der Verein stellte den Abschluss der laufenden Gespräche mit dem 37 Jahre alten Ex-Juniorenweltmeister bis spätestens zum Ende der TTBL-Hauptrunde in den letzten März-Tagen in Aussicht. Baum heuerte vor vier Jahren zum dritten Mal während seiner Laufbahn in Grenzau an.