Halbes Jahr vor Paralympics-Start: "Vorfreude riesengroß"

Der Deutsche Behindertensportverband (DSB) fiebert exakt ein halbes Jahr vor dem Start bereits den Paralympics in Paris entgegen. "Die Vorfreude auf diese Spiele, die nach zwölf Jahren wieder in Europa und noch dazu endlich wieder ohne Einschränkungen stattfinden, ist riesengroß", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher: "Wir erwarten viele Fans aus Deutschland, die unsere Mannschaft unterstützen und die Faszination der Paralympics erleben möchten. Die Nachfrage ist so groß wie seit London 2012 nicht mehr."

Unter anderem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier samt seiner Frau Elke Büdenbender bereits seinen Besuch angekündigt. Während Beucher in Paris zum achten Mal als Delegationsleiter fungieren wird, übernimmt DBS-Vizepräsident Leistungssport Karl Quade bereits zum 15. Mal die Rolle des Chef de Mission. Die voraussichtliche Größe der deutschen Delegation wird bei 210 bis 230 Personen liegen.

Bislang haben 62 Athletinnen und Athleten einen Qualifikationsplatz für das Team Deutschland Paralympics gesichert, insgesamt hofft der DBS auf 110 bis 130 Teilnehmer in Paris. Der Qualifikationszeitraum läuft noch einige Monate, die finale Aufgebotsgröße hängt vor allem von den vier noch um ein Ticket kämpfenden Mannschaften ab. Insbesondere die beiden Rollstuhlbasketballteams machen sich große Hoffnungen, die finale Nominierung erfolgt am 19. Juli.

Der DBS werde "alles dafür tun, damit die Paralympics ein weiterer Meilenstein für den Para Sport werden", kündigte Beucher an. Er sehe die Spiele in der französischen Hauptstadt als "große Chance für die Paralympische Bewegung und den Stellenwert des Sports für Menschen mit Behinderungen insgesamt". Nach zwei Spielen ohne wird es in Paris (28. August bis 8. September) auch wieder ein deutsches Haus geben.