Hallen-WM: DHB-Frauen folgen Männerteam ins Halbfinale

Die deutschen Hockey-Frauen dürfen bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Kroatien weiter vom ersten Titel seit sieben Jahren träumen. Das Team des Trainerduos Dominic Giskes und Markus Weise setzte sich im Viertelfinale gegen Thailand mit 7:1 (2:1) durch und folgte damit dem deutschen Männerteam ins Halbfinale. In der Vorschlussrunde wartet am Samstag nun Nachbar Österreich (ab 18.20 Uhr).

Die bisher bei der WM überragende Ines Wanner traf drei Mal und legte zusammen mit der zweiten Dreierpackerin des Abends Philin Bolle den Grundstein für den vierten Sieg im vierten WM-Spiel. Außerdem traf Katharina Kiefer.

Die Thailänderinnen, die nach einem überraschenden 2:1 über Titelaspirant Österreich als Gruppendritte ins Viertelfinale eingezogen waren, kamen durch Tikhamporn Sakulpithak lediglich zum zwischenzeitlichen Anschluss. Im Halbfinale steigt für die Frauen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) nun das Nachbarschaftsduell mit Österreich, dem WM-Zweiten von 2023.

In der Gruppenphase hatten die deutschen Frauen hohe Siege gegen Neuseeland (9:1), Australien (7:0) und Namibia (8:1) in der Gruppe C gefeiert. Die deutschen Teams peilen bei dem Turnier jeweils den Titel an. Die DHB-Männer, die am Nachmittag gegen Polen den Halbfinaleinzug klar machten, hatten sich zuletzt 2011 WM-Gold in der Halle gesichert, die Frauen 2018.