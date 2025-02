Hallen-WM: Hockey-Männer erreichen Halbfinale

Die deutschen Hockey-Männer dürfen bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Kroatien weiter vom ersten Titel seit 14 Jahren träumen. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Freitag im Viertelfinale mit 2:1 im Penaltyschießen gegen Polen durch, nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (2:0) gestanden. In der Vorschlussrunde am Samstag (16 Uhr) wartet nun Südafrika.

Nicolas Proske und Philipp Schmid brachten das DHB-Team, das sich nach drei Siegen in drei Spielen souverän als Gruppensieger für die erste K.o.-Runde qualifiziert hatte, im ersten Durchgang in Führung. Kurz vor dem Ende konterte Polen aber mit einem Doppelschlag. Im Penaltyschießen war dann Proske mit zwei Treffern der Matchwinner.

Am Abend (21.20 Uhr) bestreiten die ebenfalls noch ungeschlagenen deutschen Frauen ihr Viertelfinale, Gegner ist Thailand. Die deutschen Teams peilen bei dem Turnier jeweils den Titel an. Die Männer hatten sich zuletzt 2011 WM-Gold in der Halle gesichert, die Frauen 2018.