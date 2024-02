Hannawald träumt von Kasai-Rückkehr "nach ganz oben"

Anzeige

Das frühere Skisprung-Idol Sven Hannawald träumt auch aus alter Verbundenheit zu Noriaki Kasai von einer Rückkehr des Japaners in die Weltspitze. "Ich drücke Nori auch weit nach dem Ende meiner Karriere die Daumen, und will die Hoffnung nicht aufgeben, dass er es doch nochmal bis ganz nach oben schafft", sagte Hannawald dem SID.

Kasai wird am Samstag in seiner Heimat Sapporo mit 51 Jahren der älteste Weltcup-Teilnehmer der Skisprung-Geschichte, sein 570. Weltcup-Start bedeutet einen weiteren Rekord.

Der 2005 zurückgetretene Hannawald hatte sein Debüt im Weltcup am 6. Dezember 1992 gegeben, bei jenem Wettkampf im schwedischen Falun wurde Kasai Siebter. "Mit Nori hatte ich seit meiner ersten Wettkämpfe im Weltcup eine Verbindung. Irgendwie hat es sich so angefühlt, als ob er mich an die Hand genommen hat und mir das Geschehen erklärt", sagte Hannawald.

Viele Worte seien dabei nicht nötig gewesen - und auch nicht möglich, "da es Ende der 90er Jahre natürlich noch schlechter mit den englischen Sprachkenntnissen bei den Japanern stand", so Hannawald. Trotz der vielen gemeinsamen Jahre standen Hannawald und Kasai im Weltcup nie gemeinsam auf dem Podest.