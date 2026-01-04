Hannawald über gesperrten Zajc: "Respektlos und dumm"

Skisprung-Ikone Sven Hannawald hat nach der doppelten Disqualifikation von Timi Zajc bei der Vierschanzentournee ein hartes Urteil gefällt. "Da habe ich zwei Worte für: respektlos und dumm! Das beschreibt genau das, was dieser Typ ist. Ich weiß gar nicht, wie er denkt oder wie er aufgewachsen ist", sagte der ehemalige Tournee-Gewinner bei Sport1.

Zajcs Anzug hatte sowohl in Oberstdorf als auch Garmisch-Partenkirchen nicht den Vorschriften entsprochen. Als Folge wurde der Slowene, der in Oberstdorf zunächst den zweiten Platz belegt hatte, für den Rest der Tournee gesperrt.

Hannawald kann darüber nur den Kopf schütteln. "Wenn ich sehe, dass er sich erst sogar noch lustig macht über das Reglement und sagt: Na gut, dann ziehe ich halt ein bisschen am Anzug. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll", so Hannawald: "Bei solchen Beispielen fehlen mir echt die Worte. Er scheint allgemein sehr kompliziert zu sein und in seiner eigenen Welt zu leben."

"Fassungslos" macht Hannawald auch ein Vorfall bei den Frauen. Dort war die Norwegerin Anna Odine Ström wegen einer zusätzlichen Sohle im Socken disqualifiziert worden. Das norwegische Team legte erst nach dem Wettkampf ein medizinisches Attest vor - für Hannawald ein Unding.

"Dann geht man doch offiziell zur FIS und beantragt das, damit die Sohle nicht versteckt werden muss in den Socken, sondern normal im Schuh liegt. Dieses Verstecken im Strumpf ist genau wieder der Punkt: Danach kannst du dir alle möglichen Ausreden einfallen lassen. Den Arzt kann ich anrufen und sagen: Guck mal, meine Springerin ist Mitte November gestürzt. Mach mir mal bitte ein Attest und datiere die Diagnose nachträglich so, dass es passt. Also wollen die uns alle verarschen?", so Hannawald.