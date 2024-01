Hase/Volodin für Eiskunstlauf-WM nominiert

Anzeige

Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin geht nach der enttäuschenden EM in Litauen auch bei der Weltmeisterschaft im März an den Start. Den Kader für die Titelkämpfe im kanadischen Montreal vom 18. bis 24. März gab die Deutsche Eislauf-Union (DEU) am Donnerstag bekannt.

Neben dem Berliner Top-Duo sind auch Annika Hocke und Robert Kunkel vom SC Charlottenburg im Paarlauf dabei. Im Einzel startet die deutsche Meisterin Kristina Isaev (Mannheim) sowie der zweimalige WM-Finalist Nikita Starostin (Dortmund). Im Eistanz ist Deutschland durch die dreimaligen deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan (Oberstdorf) vertreten.

Hase und Volodin waren bei der Europameisterschaft im Januar als aussichtsreiche Medaillenkandidaten angetreten. Nach zwei Fehlern bei der Kür reichte es bei ihrer ersten gemeinsamen EM aber nur für Rang fünf. Auch Isaev (Platz 15), Starostin (13.), Hocke/Kunkel (7.) und Janse van Rensburg/Steffan (11.) waren bei den kontinentalen Titelkämpfen in Kaunas am Start gewesen.