Hennig stürmt am Holmenkollen auf Platz drei

Anzeige

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat beim schwersten Saisonrennen das Podest erreicht und mit Platz drei im "Marathon" über 50 km am legendären Holmenkollen für einen weiteren Höhepunkt der so starken deutschen Saison gesorgt. Vor zehntausenden Fans in Oslo kämpfte die 27 Jahre alte Oberwiesenthalerin im Zielsprint die Österreicherin Theresa Stadlober nieder.

"Es ist unglaublich, ich bin sehr stolz, auch weil ich zuletzt mental etwas durchgehangen habe", sagte Hennig: "Die letzten Massenstarts liefen nicht so toll. Ich habe mir deshalb nichts konkret vorgenommen und wollte einfach meinen lockeren Schritt laufen."

Souveräne Siegerin war nach 2:20:20,3 Stunden im klassischen Stil die Schwedin Frida Karlsson, die zum zweiten Mal nach 2020 am Holmenkollen gewann. Die frühere Staffel-Weltmeisterin hatte im Ziel 1:19,3 Minuten Vorsprung auf ihre Landsfrau Ebba Andersson, Hennig lag bei ihrem dritten Podestplatz der Saison 1:25,3 Minuten zurück.

Victoria Carl (Zella-Mehlis) wurde Neunte, Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) kam auf Platz 17. Eine bittere Niederlage erlebten die Norwegerinnen, als beste Norge-Läuferin kam Astrid Öyre Slind nur auf Rang sieben.

Das 50-km-Rennen der Frauen war im Vorjahr erstmals im Weltcup ausgetragen worden, zuvor waren 30 km die längste Strecke. 2025 in Trondheim wird der Frauen-50er seine WM-Premiere feiern und auch 2026 bei Olympia in Mailand und Cortina gelaufen werden. Das IOC bemüht sich seit längerem, das Wettkampfprogramm von Männern und Frauen bei Sommer- und Winterspielen anzugleichen.

Die Männer bestreiten am Sonntag (10.30 Uhr) das traditionelle Holmenkollen-Rennen über 50 km.