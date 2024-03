Hettich-Walz bei Vittozzi-Sieg auf Rang sieben.

Anzeige

Die deutschen Biathletinnen haben zum Start des Saisonfinals in Canmore das Podest klar verpasst. Die WM-Zweite Janina Hettich-Walz kam im hochklassigen Sprint über 7,5 Kilometer trotz fehlerfreien Schießens nicht über Rang sieben hinaus, auf ihr erstes Treppchen im Weltcup fehlten letztlich 22,6 Sekunden. Auf der Loipe ließ die 27-Jährige in der Höhe von 1400 Meter über 40 Sekunden gegenüber der Laufbesten liegen.

Die Gesamtweltcupzweite Lisa Vittozzi aus Italien feierte mit fehlerfreiem Schießen in 19:38,2 Minuten ihren dritten Saisonsieg. Dahinter komplettierten die Französin Lou Jeanmonnot (0 Strafrunden/+5,5 Sekunden) und Lena Häcki-Groß (0/+8,6) aus der Schweiz das Podium. Ingrid Landmark Tandrevold rettete mit Rang 17 die kleine Kugel im Sprintweltcup, hat im Kampf um den Gesamtweltcup allerdings nur noch ein dünnes Polster von sieben Punkten auf Vittozzi.

Die restlichen deutschen Skijägerinnen verpassten Topergebnisse. Die längst etablierten Sophia Schneider (1/+1:09,7) und Vanessa Voigt (2/+1:13,0) kamen auf die Plätze 20 und 23, von den Youngstern war Selina Grotian (1/+1:03,7) mit Rang 18 die Bestplatzierte. Johanna Puff (1/+1:34,7) und Julia Kink (2/+2:22,3) qualifizierten sich souverän für das Jagdrennen.

Anführerin Franziska Preuß hatte wegen eines anhaltenden Infekts auf das Saisonfinale verzichtet, sich stattdessen einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen. Für ihre Teamkolleginnen stehen am Samstag (18.10 Uhr) die Verfolgung und am Sonntag (18.10 Uhr) der Massenstart auf dem Programm. Das letzte Weltcupwochenende für Benedikt Doll startet am Freitag (17.40 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint, wo er noch Chancen auf die kleine Kristallkugel hat.