Hettich-Walz: "Kann weit nach vorne gehen"

Nach ihrem Silber-Coup von Nove Mesto hat sich Biathletin Janina Hettich-Walz auch für die letzten drei Weltcups des Winters hohe Ziele gesetzt. "Wenn ich gut abliefere, kann es weit nach vorne gehen. Das habe ich gezeigt. Für das letzte Trimester nehme ich mir generell vor, dass ich nochmal in einem Einzelrennen aufs Podest laufen will", sagte die 27-Jährige vor dem Einzel über 15 km am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) am legendären Holmenkollen in Oslo.

Hettich-Walz war bei der WM ebenfalls im Einzel überraschend Zweite geworden. In den bisherigen Weltcups war Platz fünf im Sprint von Oberhof ihr bestes Resultat.

Auch DSV-Sportdirektor Felix Bitterling setzte vor den Rennen in Oslo die Messlatte hoch: "Wir wollen auf dem Niveau, das wir bisher im Verlauf des Weltcup-Winters gezeigt haben, weitermachen und bei jedem Rennen um die Spitzenplatzierungen mitkämpfen."

Zu einem Sieg reichte es bei den Frauen noch nicht, aber die am Donnerstag ausfallende Franziska Preuß (dreimal Zweite) und Vanessa Voigt (zweimal Dritte) holten bereits fünf Podestplätze für den Deutschen Skiverband. Bei den Männern gab es drei Siege durch Benedikt Doll (2), der nach der Saison seine Karriere beenden wird, und Philipp Nawrath sowie noch vier Stockerlplatzierungen. Bei den Männern steht am Freitag (14.15 Uhr) das Einzelrennen über 20 km an.

Bei den Titelkämpfen von Nove Mesto hatte das deutsche Team oft mit Materialproblemen zu kämpfen. Sie hoffe, so Hettich-Walz, dass in dieses Thema, "das uns über die WM begleitet hat, ein bisschen Ruhe reinkommt und wir wieder besseres Material haben werden".

Neben Hettich-Walz und Voigt hat der DSV für Oslo bei den Frauen Selina Grotian, Johanna Puff und Sophia Schneider nominiert. Preuß muss zumindest für den Auftaktwettbewerb "wegen Infektsymptomen" passen. Nach den Einzeln sind am Samstag am Holmenkollen die Massenstarts der Frauen (13.20 Uhr) und der Männer (15.20 Uhr) geplant, dort soll die 29-Jährige eventuell wieder zurückkehren.