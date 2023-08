Hingsen traut Neugebauer den großen Coup zu

Anzeige

Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (65) ist von dem Auftritt von Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) bei der Leichtathletik-WM begeistert und traut dem Shootingstar in Budapest sogar den ganz großen Coup zu. "Da geht mir das Herz auf, was für eine tolle Show", sagte Hingsen dem SID über Neugebauers Auftritt am ersten Tag. Der Ex-Weltrekordler fiebert zu Hause vor dem Fernseher mit: "Leo zeigt bisher einen Sensations-Wettkampf. Wenn er weiter so durchmarschiert, ist er nicht zu halten."

Neugebauer startet als Führender in die Entscheidung am Samstag, der 23-Jährige könnte endlich den Medaillenbann für das deutsche Team brechen. "Ich bin sehr heiß", sagte Neugebauer über den Start in die letzten fünf Disziplinen.

Erst im Juni hatte der College-Student, der im US-amerikanischen Austin lebt und trainiert, den alten deutschen Rekord von Hingsen auf 8836 Punkte verbessert und war als Nummer eins der Welt nach Budapest gereist. Seine härtesten Konkurrenten um den Titel scheinen Olympiasieger Damian Warner und der Vize-Weltmeister Pierce Lepage (beide Kanada) zu sein.

Europameister Niklas Kaul (Mainz) musste den Zehnkampf wegen einer Fußblessur nach vier Disziplinen beenden. "Ich bin sehr enttäuscht. Ich ärgere mich sehr über mich selbst und vor allen Dingen ärgere ich mich sehr über meinen Körper", sagte Kaul, der den Tränen nahe war: "Und ja, es ist einfach super scheiße - auf gut deutsch gesagt. Weil ich echt Spaß hatte."

Nicht über die 400 m anzutreten, sei auch eine "Vernunftsentscheidung" gewesen, um mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 keine schlimmere Verletzung zu riskieren. Schon bei Olympia in Tokio hatte Kaul nach dem Hochsprung wegen einer Fußverletzung aufgeben müssen.