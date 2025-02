Hockey: DHB-Frauen holen ersten Pro-League-Sieg

Die deutschen Hockey-Frauen haben in der neuen Pro-League-Saison ihren ersten Sieg geholt. Im dritten Spiel der Station im indischen Bhubaneswar feierte des Team von Bundestrainerin Janneke Schopman gegen den Gastgeber ein 3:0 (2:0). Zuvor hatte Deutschland viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im Rennen um die Direktqualifikation für die WM-Endrunde 2026 in Belgien und den Niederlanden, für die sich am Ende der Doppelrunde nur der Erste direkt qualifiziert, sprang die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) durch den Erfolg zunächst auf den siebten Platz.

Amelie Wortmann brachte ihr Team am Freitag in Führung, anschließend gelang Sophia Schwabe ein Doppelpack, Johanna Hachenberg machte alles klar. Bereits am Samstag müssen die deutschen Frauen (12.45 MEZ/MagentaSport) erneut gegen Indien ran.