Hockey-Teams mit Titel-Ambitionen zur Hallen-WM

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften starten mit großen Zielen in die Hallen-WM in Kroatien (3. bis 9. Februar). "Wir sind froh, dass wir wieder mit dabei sind. Wir fahren mit einem klaren Siegeswillen hin und wollen das Jahr 2025 nach Möglichkeit mit zwei WM-Titeln starten", betonte Sportvorstand Martin Schultze in einer Medienrunde.

Bei der vergangenen Hallen-WM in Südafrika waren 2023 aufgrund eines straffen Terminplans in diesem Zeitraum keine deutschen Teams an den Start gegangen, im kroatischen Porec treten beide Mannschaften des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) wieder an. Die Männer starten am Montag (9.40 Uhr) gegen Malaysia, im Anschluss geht es in der Gruppe B gegen den Iran (Dienstag) und gegen Argentinien (Mittwoch). Die Frauen spielen am Montag (16.40 Uhr) zum Auftakt in der Gruppe C gegen Neuseeland, danach folgen die Duelle mit Australien (Mittwoch) und Namibia (Donnerstag).

Die Frauen holten zuletzt 2018 den Titel, die Männer krönten sich 2011 zum bislang letzten Mal zum Weltmeister. "Es ist eine Riesen-Herausforderung, das mal wieder zu schaffen", sagte Matthias Witthaus, der die DHB-Männer in Kroatien gemeinsam mit Jan Philipp Rabente betreut. Auf Spieler, die in der A-Feldmannschaft spielen, verzichte man wie so oft bewusst, sagte Witthaus. Die Mannschaft sei deshalb "ein bisschen jünger und unerfahrener. Das nehmen wir an und wollen den Titel trotzdem holen."

Gespielt wird in drei Vierergruppen, aus denen sich jeweils die zwei besten Teams sowie zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale qualifizieren. Die anderen Mannschaften spielen um die Plätze 9 bis 12.