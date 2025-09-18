Sport Allgemein Leichtathletik
Honsel mit klarem Ziel: "Möchte eine Medaille"
Hochspringerin Christina Honsel (Wattenscheid) macht aus ihrem Anspruch in Tokio keinen Hehl. "Bei der WM möchte ich eine Medaille holen. Ich denke das ist drin – aber natürlich muss ich top performen", sagte die 28-Jährige im Interview mit der Funke Mediengruppe vor der Qualifikation (Donnerstag, 12.15 Uhr/MESZ): "Ich bin recht offen mit meinen Zielen: Man muss sich welche setzen, um sie auch zu erreichen. Das heißt nicht, dass es immer gelingt, aber man muss wissen, wofür man trainiert"
Und wenn nicht jetzt, wann dann? Schließlich ist Honsel, die Marketing-Managerin der Familien-Supermärkte, in der Form ihres Lebens, knackte zuletzt erstmals die magische 2-Meter-Marke. Nur die Olympia-Zweite Nicola Olyslagers (2,04/Australien) sowie Weltrekordlerin und Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich (2,02/Ukraine) sind in diesem Jahr höher gesprungen.