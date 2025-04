Japanerin Saigo holt ersten Major-Titel

Die japanische Profigolferin Mao Saigo hat ihren ersten Major-Titel gewonnen. Die 23-Jährige setzte sich bei den Chevron Championship im Stechen durch und kassierte dafür ein Preisgeld in Höhe von 1,2 Millionen Dollar (1,06 Millionen Euro). Mit insgesamt 281 Schlägen lag sie sieben unter Par.

Esther Henseleit benötigte sechs Schläge mehr und landete auf dem geteilten 18. Rang. Sophia Popov (290 Schläge) wurde 30.

Saigo, in der vergangenen Saison "Rookie of the Year" auf der LPGA-Tour, setzte sich in der Extrarunde gegen die Chinesin Yin Ruoning, Kim Hyo-Joo aus Südkorea, Ariya Jutanugarn (Thailand) und die US-Amerikanerin Lindy Duncan durch. "Es war mein Traum, dieses Major zu gewinnen", sagte sie, "dass es mir gelungen ist, macht mich glücklich."