Kanu-WM: Hecker/Kretschmer holen Gold - Brendel mit Silber

Stadionatmosphäre, Party und WM-Gold am letzten Wettkampftag: Die deutschen Rennsportkanuten Tim Hecker und Peter Kretschmer haben lautstark angefeuert von einem eigenen Fanklub bei der Heim-WM in Duisburg triumphiert. Über die olympischen 500 m im Canadier-Zweier hatte das Duo nach 1:36,972 Minuten mehr als eine Sekunde Vorsprung auf die Verfolger-Boote. Canadier-Ass Sebastian Brendel holte zum Abschluss seine zweite Medaille.

"Das ist so unglaublich krass, hier gewonnen zu haben. Dieser unglaubliche Fanblock hat uns getragen", sagte Hecker zu Tränen gerührt am ZDF-Mikrofon. Kretschmer meinte: "In dem Moment, als wir über die Ziellinie gefahren sind und das gesehen haben: Einfach geil."

Während sich die beiden vor der Fans auf der Tribüne feiern ließen, stürmte das Kajak-Duo Paulina Paszek und Jule Hake über 500 m zu Bronze und sicherte damit ebenfalls locker den Olympia-Quotenplatz. "Paris, Paris, wir fahren nach Paris", sangen sie im Ziel. "Natürlich wollten wir eine andere Medaille, aber wir hatten im Vorfeld ein paar Schwierigkeiten und freuen uns jetzt unglaublich", sagte Hake.

Das Männer-Duo über diese Distanz, Felix Frank und Martin Hiller, kam in einem engen Finale nur auf Rang sechs, sicherte damit aber so gerade das Olympia-Ticket. Insgesamt holte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) damit bei der WM starke 17 der 18 möglichen Quotenplätze. Chef-Bundestrainer Arndt Hanisch zog mit insgesamt 14 Medaillen "ein sehr positives Fazit. Wir waren in fast allen Bootsklassen in der Weltspitze dabei."

Auch über die nicht olympischen Distanzen gab es am Sonntag weitere Podestplätze: Einen Tag nach seinem Bronze-Coup über die olympischen 1000 m holte der dreimalige Olympiasieger Brendel mit Silber auch über die 5000 m Edelmetall und unterstrich einmal mehr seine Ausnahmestellung im deutschen Team. Im Mixed mit Sophie Koch landete er über 500 m auf Rang fünf.

Lena Röhlings und Jacob Schopf holten Gold im gemischten Kajak über 500 m, der Canadier-Vierer mit Lisa Jahn, Hedi Kliemke, Annika Loske und Ophelia Preller stürmte überraschend zu Silber. Zum Abschluss kämpfte sich Nico Paufler zu Bronze über die Langdistanz im K1.