Kein Staffel-Einsatz: Preuß erhält Pause

Schonung statt Staffel: Für Franziska Preuß ist der Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka vorzeitig beendet. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt gab, wird die Führende im Gesamtweltcup am Sonntag zum Abschluss der Wettbewerbe in Slowenien weder in der Single-Mixed- (12.05 Uhr) noch in der Mixed-Staffel (14.40 Uhr/alles ZDF und Eurosport) an den Start gehen.

"Das war eine Sache, die wir besprochen hatten. Hier liegt die volle Konzentration jetzt auf dem Kampf um den Gesamtweltcup", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Die Saison ist lang, zehrt, von daher macht es sicherlich Sinn, ihr hier nochmal ein bisschen Regenerationszeit zu geben."

Im Duell um das Gelbe Trikot liegt die 31-Jährige nach ihrem fünften Platz im Massenstart am Samstag nur noch 20 Punkte vor ihrer französischen Konkurrentin Lou Jeanmonnot. Am legendären Holmenkollen stehen ab Freitag noch ein Sprint (16.15 Uhr), eine Verfolgung (15.50 Uhr) und ein weiterer Massenstart (13.15 Uhr/alles ARD und Eurosport) auf dem Programm.

In der Single-Mixed-Staffel geht der DSV stattdessen mit Selina Grotian und Justus Strelow in das Rennen, das Duo hatte im Januar beim Heimspiel in Oberhof das Podest in diesem Rennformat erreicht. Im Mixed bilden Julia Tannheimer, Sophia Schneider, Danilo Riethmüller und Philipp Nawrath das deutsche Quartett.