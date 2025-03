Keine Kristallkugel für Skicrosser Wilmsmann

Skicrosser Florian Wilmsmann hat die Chance auf den Sieg im Gesamtweltcup in Idre Fjäll/Schweden nicht nutzen können. Im letzten Saisonrennen wurde der 29-Jährige am Sonntag Siebter und musste mit 902 Punkten Reece Howden (Kanada/1038) sowie Simone Deromedis (Italien/965) den Vortritt lassen. Wilmsmann hätte die erste Kristallkugel für den Deutschen Skiverband (DSV) holen können.

WM-Bronzegewinnerin Daniela Maier, am Samstag beim ersten Weltcup auf der letzten Station des Skiwinters die Siegerin, wurde zum Abschluss Vierte und belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz hinter der Schweizer Weltmeisterin Fanny Smith. Für Maier ist es das bislang beste Ergebnis ihrer Karriere, 2020 und 2023 war die 29-Jährige jeweils Siebte geworden. Smith (1076 Punkte) konnte am Sonntag von Maier (915) rechnerisch nicht mehr abgefangen werden.

Wilmsmann war als Gesamtführender nach Schweden gereist, scheiterte aber beim ersten Event schon im Achtelfinale und musste dadurch Platz eins an Howden abgeben. Der 26-Jährige holte sich die Kristallkugel durch einen Doppelsieg in Idre Fjäll.

Tobias Müller, der bei der WM sensationell zu Silber gefahren war, wurde am Samstag Fünfter und scheiterte am Sonntag im Viertelfinale.