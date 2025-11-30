Klarer Vorsprung: Nolte auch in Innsbruck nicht zu schlagen

Bob-Weltmeisterin Laura Nolte präsentiert sich zu Beginn des olympischen Winters weiter in Topform. Die Olympiasiegerin aus Winterberg triumphierte auch bei der zweiten Weltcup-Station in Innsbruck-Igls im Zweier und fuhr mit Anschieberin Deborah Levi am Sonntag ihren bereits dritten Saisonsieg ein. Der Rückstand der zweitplatzierten Mono-Weltmeisterin Kaysha Love (USA) betrug nach zwei Läufen bereits 0,41 Sekunden. "Die Fahrten waren sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden", sagte Nolte glücklich.

Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,52 Sekunden) rutschte mit Leonie Fiebig im zweiten Durchgang noch einen Platz ab, verbuchte als Dritte aber das erste Podium der Saison. "Die Fahrten waren sehr solide, da kann man nicht meckern", sagte Kalicki. Lisa Buckwitz (Oberhof/+0,68), die mit Kira Lipperheide nach dem ersten Lauf noch auf Rang drei gelegen hatte, musste sich am Ende mit Rang fünf zufriedengeben. Sie zog ein "durchwachsenes" Fazit: "Die Amerikanerinnen schlafen bei uns nicht. Die sind starke Konkurrenz, haben starkes Material. Wenn man einen Fehler macht, ist es gleich vorbei."

Bereits den Saisonauftakt auf der Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo hatte Nolte in der Vorwoche für sich entschieden – sowohl im Zweier als auch im Mono. Im modifizierten Eiskanal in Innsbruck-Igls blieb ihr am Samstag im Einzelschlitten "nur" Rang zwei hinter Love, Buckwitz landete als Dritte ebenfalls auf dem Podest.

Die Wettkämpfe im Bobsport sind die einzigen, die in dieser Saison auf der in 20 Monaten für fast 30 Millionen Euro umgebauten Bahn von Innsbruck-Igls ausgetragen werden, nachdem die geplanten Weltcups im Skeleton und im Rodeln wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden waren. Die Rodler verlegten ihren Saisonstart vom 5. bis 7. Dezember aufgrund der Probleme nach Winterberg. Die ausgefallenen Skeleton-Rennen werden Ende Dezember im lettischen Sigulda nachgeholt.

Der Saisonhöhepunkt der Bob-Piloten steht bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar auf dem Plan.