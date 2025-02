Kleiner Sportgipfel in Frankfurt: Weikert steht zur Wahl

Schaulaufen der IOC-Präsidentschaftskandidaten, Netzwerkpflege für den DOSB und Aufstiegschance für Thomas Weikert: Am Freitag und Samstag kommen die Europäischen Olympischen Komitees zu ihrer Generalversammlung in Frankfurt zusammen. Die IOC-Wahl am 20. März in Griechenland wirft ihre Schatten voraus, doch auch im Marriott Hotel Frankfurt Messe wird gewählt. Unter anderem kandidiert Weikert, seit 2021 Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, um einen Platz im Exekutivkomitee des olympischen Dachverbandes in Europa.