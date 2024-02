Köhler freut sich auf die "Girls-Gang"

Anzeige

Mit einer Goldmedaille, einem Olympia-Ticket und "extrem viel Sicherheit und Selbstvertrauen" beendete Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler erschöpft, aber zufrieden ihre WM-Reise in Doha. "Ich weiß, was ich kann mittlerweile", sagte die 23-Jährige am Samstag nach ihrem letzten Rennen: "Auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe und nicht ganz so gut drauf bin, weiß ich, dass ich gut schwimmen kann."

Diese Erkenntnis sei "das Wichtigste, was ich mitnehmen kann", auch mit Blick auf Olympia, um dort "einfach selbstbewusst" und "ohne Ängste" an den Start gehen zu können, "weil ich mittlerweile ein gutes Grundniveau erreicht habe", erklärte Köhler.

Nach ihren Starts über 50 m Freistil und Schmetterling sowie ihrem Triumph über die 100 m freut sich Köhler nun vor allem auf die "Girls-Gang" in ihrer Trainingsgruppe. "Seit ich in Berlin bin, habe ich manchmal nach zwei, drei Tagen schon Heimweh und vermisse die Mädels einfach", sagte sie: "Wir sind eine tolle Gruppe, ich bin unfassbar dankbar dafür."

Mit ihren Teamkolleginnen sei auch manchmal "Schwimmen gar nicht das Hauptthema, da sind andere Themen auch mal wichtiger und das ist auch mal ganz schön", betonte Köhler. Die komplette Gruppe, zu der auch der EM-Dritte Ole Braunschweig gehört, gebe ihr "einfach noch mal eine ganz besondere Stärke", erklärte sie: "Das ist auch ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben so viel Spaß, es wird immer viel gelacht, auch außerhalb."

In Katar hatte sich Köhler am Montag zur ersten deutschen Weltmeisterin im Becken seit fast 15 Jahren gekrönt. Auch über die halbe Distanz war sie in das Finale geschwommen und hatte dort als Fünfte den deutschen Rekord nur um drei Hundertstel verpasst, zu Bronze fehlten vier Hundertstel.