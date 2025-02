Kombination: Armbruster bei Hagen-Sieg Dritte

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist im estnischen Otepää auf das Podest gelaufen und hat damit die Führung im Gesamtweltcup erfolgreich verteidigt. Beim Sieg ihrer Rivalin Ida Marie Hagen (Norwegen) wurde die Schwarzwälderin am Samstag Dritte, Armbruster zeigte sich am letzten Renn-Wochenende vor der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) weiter in starker Form.