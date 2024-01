Kombination: Faißt stürmt in Oberstdorf auf das Podest

Anzeige

Manuel Faißt hat den deutschen Kombinierern den zweiten Podestplatz der Weltcup-Saison gesichert. Zum Abschluss des Heimspiels in Oberstdorf wurde der Team-Olympiazweite aus Baiersbronn im "Compact-Race" Dritter. Schon Mitte Dezember hatte der Schwarzwälder in Ramsau Platz drei belegt.

Beim 63. Karrieresieg des norwegischen Weltcup-Rekordgewinners Jarl Magnus Riiber im zweiten Rennen der German Trophy lag Faißt 11,8 Sekunden zurück. Zweiter wurde der Österreicher Stefan Rettenegger (+2,2 Sekunden). Faißt hatte nach dem Springen auf Platz neun gelegen und danach eine starke Vorstellung im Langlauf über 7,5 km geboten.

Auch Johannes Rydzek (Oberstdorf), der von Platz 19 auf fünf lief, sowie Terence Weber (Geyer/7.), Julian Schmid (Oberstdorf/11.) und David Mach (Buchenberg/12.) überzeugten zumindest in der Loipe. Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger musste sich in seinem Heimatort mit Platz 17 zufrieden geben.

Geiger hatte am Samstag im ersten Rennen, das auch Riiber gewonnen hatte, Platz sechs belegt. Vom ersten Sieg unter dem neuen Cheftrainer Eric Frenzel sind die deutschen Kombinierer weiter ein ganz Stück entfernt, der Rückstand im Springen ist noch zu groß.

Bei den Frauen belegte Vizeweltmeisterin Nathalie Armbruster (Kniebis) einen starken fünften Platz. Die 18-Jährige musste sich nur der norwegischen Übermacht beugen. Nach einem Dreifachsieg um Mari Leinan Lund am Samstag führte nun Ida Marie Hagen einen Vierfachtriumph vor Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen und Leinan Lund an. Westvold Hansen hatte vor Oberstdorf nie zwei Rennen in Folge nicht gewonnen - nun sind es schon drei.

Die German Trophy wird am kommenden Wochenende mit je zwei Rennen für Männer und Frauen in Schonach fortgesetzt.