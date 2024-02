Kombination: Riiber verzichtet auf Start in Lahti

Anzeige

Rekordweltmeister Jarl Magnus Riiber verzichtet am Wochenende auf einen Start beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti. Der Norweger, der den Triumph im Gesamtweltcup bereits sicher hat, wird stattdessen seine lädierte Schulter in einem speziellen Trainingsblock behandeln. Beim Saisonfinale im heimischen Oslo will der 26-Jährige wieder antreten.

Riiber hatte zuletzt immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Ende November in Kuusamo kugelte er sich beim Jubeln zum wiederholten Mal die Schulter aus - und gewann anschließend zwei der drei Rennen des Wochenendes. Unmittelbar nach der Saison wird er operiert und kann im Anschluss zwei Monate lang kein Sprungtraining absolvieren.