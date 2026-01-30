Kombinierer Geiger startet mit Platz vier ins Triple

Kombinations-Olympiasieger Vinzenz Geiger ist gut in die Generalprobe für die Winterspiele gestartet, hat aber zum Auftakt des Nordic Combined Triple in Seefeld sein drittes Podest der Saison verpasst. Der Oberstdorfer fiel in Tirol beim Massenstart mit einem nicht optimalen Sprung von Platz zwei auf vier zurück.

"Ich habe gut trainiert in den letzten zwei Wochen. Und das hat schon in meinem Hasswettbewerb, dem Massenstart, gut funktioniert", sagte Geiger.

Einen Heim-Doppelsieg feierten die Österreicher. Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter setzte sich nach einem starken Sprung auf 105,0 m knapp vor seinem Landsmann Stefan Rettenegger durch, der auf die gleiche Weite kam. Geiger (100,5 m) fehlte letztlich nicht einmal ein Meter auf den drittplatzierten Norweger Andreas Skoglund.

Zweitbester Deutscher war der nicht für Olympia qualifizierte Wendelin Thannheimer auf Platz sechs. Die beiden weiteren Olympia-Fahrer Julian Schmid und Johannes Rydzek landeten auf den Plätzen zwölf und 14.

Im ersten von drei Rennen des letzten Weltcups vor dem Olympia-Start in Norditalien hatte der laufstarke Geiger im 10-km-Skilanglauf, der beim Massenstart zu Beginn ausgetragen wird, gleich hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro auf Podestkurs gelegen. Oftebro fiel schließlich auf Platz fünf zurück.

Geiger hatte das Nordic Combined Triple im Vorjahr gewonnen. Der heutige Bundestrainer Eric Frenzel triumphierte bei den ersten vier Auflagen von 2014 bis 2017 und gewann 2019 in Seefeld seine letzten beiden WM-Titel.

Das Triple wird am Samstag mit einem "Compact"-Rennen fortgesetzt und am Sonntag mit einem regulären Gundersen-Wettbewerb abgeschlossen. An beiden Tagen wird dabei zunächst gesprungen und dann gelaufen.