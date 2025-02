Kranke Vonn rammt ein Tor, ist aber "okay"

Ihr erster Versuch, wie angekündigt um die Medaillen mitzufahren, dauerte am Donnerstag nicht mal 30 Sekunden. Dann räumte Lindsey Vonn im Super-G völlig unerwartet ein Richtungstor ab, bei vollem Tempo, mit Kopf, Arm und Schulter. "Ich bin okay", sagte Vonn nach dem Rennen bei Eurosport, "ich habe mir beim Einschlag in das Tor einen Nerv angehauen und habe das Gefühl im Arm verloren."