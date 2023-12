Krankheitswelle reißt nicht ab: Schneider verpasst Staffel

Anzeige

Die Krankheitswelle bei den deutschen Biathletinnen reißt nicht ab: Auch Sophia Schneider kann am Sonntag in Hochfilzen nicht mit der Staffel (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) an den Start gehen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) wenige Stunden vor dem Rennen bekannt gab, habe Schneider "in der Nacht Infektionsymptome entwickelt und ist deshalb nicht einsatzbereit".

Für Schneider rückt Ersatzfrau Marion Wiesensarter, noch ohne Einsatz in diesem Winter, in das Quartett um Selina Grotian, Janina Hettich-Walz und Schlussläuferin Vanessa Voigt.

Mit Franziska Preuß und Hanna Kebinger hatten schon vor dem Wochenende in Österreich zwei Athletinnen krankheitsbedingt ihren Start absagen müssen. Bei Teamkollegin Anna Weidel wurde laut DSV bereits am Samstag nach der Verfolgung entschieden, dass ein Einsatz in der Staffel "aus gesundheitlichen Gründen keine Option" sei.