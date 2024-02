Küken Grotian als Versprechen für die Zukunft

Anzeige

Für Küken Selina Grotian war dieser verflixte vierte Platz alles andere als undankbar. "Das Rennen war wie ein Film. Ich habe davor noch nie viermal Null geschossen. Ich kann es einfach nicht glauben", sagte die 19-Jährige nach ihrem famosen WM-Debüt: "Ich strahle über alles und kann es noch nicht fassen." Sie habe eigentlich gedacht, dass sie angesichts verpasster Norm beim Großereignis "gar nicht zum Einsatz" komme.

Doch stattdessen bewies sie in Nove Mesto auf Anhieb, warum sie als größtes Talent seit Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier gehandelt wird. "Vielleicht ist es das Beste, spontan Leistung zu bringen", so die Bayerin mit breitem Grinsen: "Dieses Mal war es irgendwie ganz anders wie sonst, keine Gedanken. Wenn es immer so wäre, wäre das einfach Bombe." Im Weltcup war Grotian noch nicht über Rang 21 hinausgekommen.

"Die Selina hat extremes Talent, bringt extreme Fähigkeiten mit. In ihrem ersten Seniorenjahr ist sie wie ein Komet durchgeschossen, hat wahnsinnige Erfolge gefeiert. Im Weltcup hat sie am Anfang ein bisschen gebraucht", erklärte Felix Bitterling. Grotian habe im Einzel "alles richtig gemacht". Generell sei das Mannschaftsergebnis mit den Rängen zwei, vier und fünf "ein Statement", so der Sportdirektor weiter. Das gebe "einen Aufschwung für die kommenden Rennen", ergänzte Trainer Kristian Mehringer.