Lange fiebert letztem Duell mit Frodeno entgegen

Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange zieht aus dem letzten großen Duell mit Jan Frodeno einen zusätzlichen Ansporn. "Er ist immer noch jemand, der in der Topelite mitspielt. Die alte Rivalität flammt nochmal auf, kitzelt bei mir auch nochmal das letzte Stückchen Motivation frei", sagte Lange im Interview mit dem SID: "Es wird definitiv dafür sorgen, dass ich 110 Prozent am Renntag gebe." Frodeno bestreitet am Sonntag (6.50 Uhr/HR) in Nizza seine letzte WM.

Die Konkurrenz zum langjährigen Dominator habe ihn über die gesamte Karriere angetrieben, "mich immer weiter zu verbessern und nicht nachzulassen", so Lange. Es sei "sehr toll", Teil der goldenen deutschen Generation um Frodeno und Sebastian Kienle zu sein. "Wir haben eine Ära geprägt", betonte Lange: "Wir haben im deutschsprachigen Raum dafür gesorgt, dass der Sport enorm an Größe gewonnen hat, eine enorme Aufmerksamkeit auf sich zieht."

Von 2014 bis 2019 hatten die deutschen Starter bei der Ironman-WM auf Hawaii sechs Siege in Serie gefeiert, drei davon Frodeno. Im Gegensatz zu seinem Dauerrivalen und dem bereits abgetretenen Kienle denkt Lange noch nicht über einen Rücktritt nach. Er werde "dem Sport noch einige weitere Jahre erhalten bleiben", kündigte der 37-Jährige an: "Ich habe nach wie vor richtig, richtig Lust auf den Sport. Mein Job macht mir unheimlich viel Spaß."

Er verbessere sich "immer weiter", so der Hawaii-Champion von 2017 und 2018: "Solang dieser positive Trend anhält, sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, auch nur drüber nachzudenken, die Schuhe an den Nagel zu hängen."