Langenhans Gold-Statement vor WM-Einzel: "Schwung mitnehmen"

Nach dem Start nach Maß ging der Blick von Max Langenhan schnell wieder nach vorne - denn bei einer Goldmedaille soll es bei den Weltmeisterschaften in Whistler nicht bleiben. "Ich hoffe, wir können den Schwung mitnehmen", sagte der 25-Jährige, nachdem er gemeinsam mit Julia Taubitz am Donnerstagabend (deutscher Zeit) im Einsitzer-Mixed zu seinem insgesamt vierten WM-Gold gerast war.

Langenhans Leistung im Mixed war ein echtes Statement für das Einzelrennen in Kanada, das am späten Samstagabend (ab 22.45 Uhr MEZ) steigt - oder auch "ein 110-Prozent-Lauf vom Start bis zum Ende", wie es der Gesamtweltcupführende aus Friedrichroda selbst beschrieb. Die männliche Konkurrenz deklassierte er in nur einem Lauf trotz der kurzen Strecke, sodass Taubitz den Sieg anschließend trotz einiger Probleme ins Ziel rettete.

Fast zweieinhalb Zehntelsekunden war der Italiener Dominik Fischnaller als Zweitschnellster langsamer als Langenhan, der Österreicher Nico Gleirscher folgte mit bereits fast drei Zehntelsekunden Rückstand. Der gebrochene Fuß, der Langenhan seit kurz vor Weihnachten "extrem nervt", wie er dem SID vor dem WM-Start berichtete, scheint keine Rolle mehr zu spielen.

Durch die Erschütterung beim Fahren würden "natürlich auch Schmerzen entstehen, aber so ist es eben", hatte Langenhan erklärt: "Ich sollte nur nicht gegen die Bande fahren."

Einer der härtesten Konkurrenten fehlte allerdings auch noch im Mixed-Wettbewerb. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch hatte seinen Platz in dem neuen Format in der nationalen Ausscheidung an David Nößler verloren. Im Einzel jagt Loch nun aber wieder Langenhan - und gleich zwei WM-Rekorde.

Mit einer weiteren Goldmedaille könnte sich der 35-Jährige vom Italiener Armin Zöggeler absetzen und zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen. Platz eins in der historischen WM-Bestenliste im Einsitzer wäre Loch aber auch schon sicher, wenn er Silber oder Bronze holt. Zurzeit steht Loch bei sechsmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.