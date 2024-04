Anzeige Bei einer prestigeträchtigen Gala in Madrid wurden bekannte Sportpersönlichkeiten ausgezeichnet. Im Rahmen des Laureus Awards durfte sich ein Star bereits zum fünften Mal als Preisträger schmücken. Doch auch ein junger Himmelsstürmer von Real Madrid wurde geehrt. Wer hätte ahnen können, dass Jude Bellingham bereits vor Ablauf seiner ersten Saison mit Real Madrid bei 21 Toren in La Liga und Champions League steht. Zwar wusste man über das immense Potenzial des Ex-Dortmunders Bescheid, jedoch hat der Engländer alle Erwartungen übertroffen. Bellingham erzielte in seiner ersten Saison in Spanien zahlreiche wichtige Tore, wie beispielsweise am Sonntagabend, als er den späten Siegtreffer im El Clásico markierte. Trotz seines jungen Alters ist Bellingham bereits ein Leitwolf und Fan-Liebling in der spanischen Hauptstadt. Konsequenterweise wurde der Real-Neuzugang im Rahmen der Laureus Awards in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres geehrt“. Für Bellingham ist es die wohl bisher größte individuelle Auszeichnung und ein weiterer Schritt auf seinem Weg zum zukünftigen Ballon d‘Or-Gewinner.

Djokovic zum fünften Mal Preisträger Während der Fußballstar zum ersten Mal bei den Laureus Abwards geehrt wurde, war derartiges für Tennis Superstar Novak Djokovic schon ein bestens bekanntes Prozedere. Der Serbe wurde zum fünften Mal mit dem „Sport Oscar“ als herausragende Sportpersönlichkeit ausgezeichnet. Das Tennis-Ass hatte einen "Kalender-Slam" im Wimbledonfinale gegen Carlos Alcaraz nur knapp verpasst. Dafür sicherte er sich jedoch die Titel bei den French Open, den Australian Open und den US Open, wodurch der Serbe seine Grand Slams 22, 23 und 24 klarmachte. Ich fühle mich unglaublich geehrt, meinen fünften Laureus World Sportsman of the Year Award gewonnen zu haben", sagte Djokovic. "Ich denke zurück an 2012, als ich ihn als 24-Jähriger zum ersten Mal gewann. Ich bin sehr stolz darauf, zwölf Jahre später hier zu stehen und auf ein Jahr zurückzublicken, das mir und meinen Fans viel Aufregung und Erfolg gebracht hat." Er sei "wirklich gesegnet".

Weltfußballerin Bonmati darf sich doppelt freuen Bei den Damen wurde Weltfußballerin Aitana Bonmati als herausragende Sportpersönlichkeit geehrt und dem Laureus Award ausgezeichnet. Bonmati (26) gewann nicht nur den WM-Titel, sondern mit dem FC Barcelona auch die nationale Meisterschaft und die Champions League sowie sämtliche persönliche Ehrungen. "Es ist überwältigend, die Liste der früheren Gewinner dieses Preises zu sehen. Serena Williams, Simone Biles, Lindsey Vonn, Naomi Osaka und Shelly-Ann Fraser-Pryce sind allesamt unglaubliche Athleten, die nicht nur in ihren Sportarten herausragende Leistungen erbracht haben, sondern auch unglaubliche Vorbilder für jüngere Generationen von jungen Frauen und Mädchen sind", sagte sie. Die Fußballerin hatte gleich doppelt Grund zur Freude, zumal die spanische Frauen-Nationalmannschaft mit dem Team-Award ausgezeichnet wurde.

