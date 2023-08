Leichtathletik-WM: Lückenkemper und Linke in Kapitänsrolle

Anzeige

Sprinterin Gina Lückenkemper und Geher Christopher Linke übernehmen bei der WM in Budapest die Kapitänsrollen im deutschen Team. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag mit, zwei Tage vor dem Beginn der Titelkämpfe in Ungarns Hauptstadt. Die Entscheidung fiel im Rahmen der ersten Mannschaftssitzung.

Lückenkemper hatte die Rolle schon bei der Heim-EM in München im vergangenen Sommer inne, bei der sie über 100 Meter sensationell zu Gold lief. Für die 26-Jährige ist es die fünfte WM-Teilnahme. Linke (34), EM-Zweiter von München, ist bereits zum siebten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.