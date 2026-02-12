Lollobrigida holt nächstes Gold für Italien

Francesca Lollobrigida hat im Eisschnelllauf-Oval von Mailand für die nächste italienische Olympia-Party gesorgt und sich ihr zweites Gold bei den Heimspielen gesichert. Die 35-Jährige gewann nach den 3000 m am vergangenen Samstag auch die 5000 m. Lollobrigida setzte sich nach 6:46,17 Minuten vor Merel Conijn aus den Niederlanden (+0,1) und der Norwegerin Ragne Wiklund (+0,17) durch. Die deutsche Starterin Maira Jasch (Inzell/+14,77) kam auf den achten Platz.

"Ich fühle mich großartig. Für mich war es wichtig, weil ich letztes Jahr den Weltmeistertitel über diese Distanz gewonnen habe. Das mit dem Olympiasieg zu wiederholen, ist ein Traum", sagte sie im Anschluss.

Lollobrigida holte bereits das sechste Gold für Gastgeber Italien und die 15. Medaille der Spiele von Mailand/Cortina. Über 3000 m war sie mit olympischem Rekord (3:54,28 Minuten) zum Sieg und in die Herzen ihrer Landsleute gelaufen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Tommaso feierte Lollobrigida, Großnichte des italienischen Filmstars Gina Lollobrigida, ihren Erfolg.

Anders als am Samstag war ihr dreijähriger Sohn am Donnerstag nicht vor Ort. "Es ist Karneval, Ferien, also war es viel besser für ihn, bei den anderen Kindern (in der Schule) zu bleiben", erklärte Lollobrigida.