Lückenkemper über WM-Chancen: Finale "definitiv drin"

100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat sich für die anstehende WM der Leichtathleten (19. bis 27. August) viel vorgenommen. "In Budapest ist das Ziel, ins Finale zu kommen", sagte die 26-Jährige dem SID. Dafür müsse sie "definitiv unter elf Sekunden" laufen. "Das ist aber auch etwas, was ich mir zutraue und was ich auch für möglich halte", sagte Lückenkemper, die mit ihrem Goldlauf bei der Heim-EM 2022 in München für ein Highlight gesorgt hatte.

Um auch bei der WM gegen die starken Jamaikanerinnen um Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Pryce oder die US-Sprinterinnen für Furore zu sorgen, dürfe sie sich "keine Fehler erlauben", sagte Lückenkemper, die mit ihren 11,00 Sekunden die Nummer 16 der Meldeliste ist: "Fehler werden sofort bestraft."

Bei ihren bisherigen WM-Teilnahmen 2017, 2019 und 2022 war für Lückenkemper jeweils im Halbfinale Schluss - dies soll sich nun in Budapest unbedingt ändern. "Es ist etwas, was ich als realistisch ansehe. Weil ich fit bin, ich bin in Form", sagte sie. Das Finale sei "definitiv drin".