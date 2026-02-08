Malinin springt zum Sieg: USA gewinnen Gold im Teamwettbewerb

"Vierfach-Gott" Ilia Malinin hat den Eiskunstläufern der USA den Sieg im Mannschaftswettbewerb der Olympischen Winterspiele in Mailand gesichert. Der 21 Jahre alte Weltmeister lief zum Abschluss des Events in der Milano Ice Skating Arena eine Kür ohne das letzte Risiko und mit kleineren Wacklern - das reichte zu Gold. Für Malinin, Spitzname "Quad God", ist es die erste Olympiamedaille.

Die USA kamen auf 69 Punkte, 19 davon steuerte Malinin bei, der im am Dienstag beginnenden Einzel der Männer der große Goldfavorit ist. Teamsilber sicherte sich Japan (68), Bronze ging an Italien (60). Im Team der USA standen neben Malinin das Paar Ellie Kam/Danny O'Shea, die Eistänzer Madison Chock/Evan Bates und Amber Glenn.

Malinin, einer der internationalen Top-Stars der Winterspiele 2026, hatte im Kurzprogramm am Samstag einen überraschenden Dämpfer kassiert. Mit 98,00 Punkten hatte er über zehn Zähler Rückstand auf seinen japanischen Rivalen Yuma Kagiyama (108,67) gehabt - trotz eines gestandenen Rückwärtssaltos.

In der Kür am Sonntag zeigte Malinin fünf Vierfach-Sprünge. Die waren aber auch nötig: Vor der Entscheidung hatten die USA ihren Vorsprung auf Japan verspielt. Malinin (200,03) behielt im Duell mit Shun Sato (194,86) aber die Oberhand. Vor der Einzel-Kür am kommenden Freitag ließ er sich viel Luft: Sein Weltrekord liegt bei 238,24 Punkten, aufgestellt beim Grand-Prix-Finale im Dezember.

Für die USA ist es die zweite Goldmedaille im 2014 eingeführten Teamwettbewerb. 2022 in Peking hatten zunächst die russischen Eiskunstläufer Gold gewonnen, später wurden aber die USA auf Platz eins gesetzt, weil die Russin Kamila Walijewa schon vor den Spielen positiv auf das verbotene Mittel Trimetazidin getestet worden war. Es war der Skandal in China, die US-Amerikaner mussten zweieinhalb Jahre warten, ehe sie bei den Sommerspielen 2024 in Paris ihre Medaillen bekamen.

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) stellt in Mailand kein Team. Die deutschen Medaillenhoffnungen ruhen im Paarlauf auf den Vize-Weltmeistern Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin (Berlin). Erster Wettbewerb für das DEU-Team ist der Rhythmustanz der Eistänzer am Montag mit den Oberstdorfern Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan.