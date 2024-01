Marathon: Fitwi und Kejeta nun zweitschnellste Deutsche

Anzeige

Mit Spitzenzeiten haben sich Samuel Fitwi und Melat Kejeta beim Marathon in Dubai das Olympia-Ticket gesichert und sich jeweils auf Platz zwei der "ewigen" deutschen Bestenliste geschoben. Beim traditionell ersten wichtigen Rennen des Jahres über die klassischen 42,195 km wurde Fitwi (Trier) in 2:06:27 Stunden starker Fünfter, schneller war bislang nur Amanal Petros bei seinem deutschen Rekord 2023 in Berlin (2:04:58).

Sogar Vierte wurde Kejeta (Kassel) im Frauen-Rennen, schneller als ihre 2:21:47 Stunden war bisher nur Irina Mikitenko, deren deutscher Rekord seit 2008 bei 2:19:19 liegt. In Dubai siegte die Äthiopierin Tigist Ketema, der in 2:16:07 das schnellste Debüt der Geschichte gelang. Bei den Männern lag ihr erst 19 Jahre alter Landsmann Addisu Gobena vorne.

Die erste und für die deutschen Läufer und Läuferinnen entscheidende Nominierungsfrist für die Sommerspiele in Paris endet am 30. Januar, jeweils drei Startplätze stehen Deutschland zur Verfügung. Bei den Männern haben Fitwi, Petros und Europameister Richard Ringer die Norm unterboten, vor Fristende startet kein deutscher Topläufer mehr. Bei den Frauen haben hinter Kejeta noch drei andere Läuferinnen die Norm erfüllt, zudem läuft Katharina Steinruck noch am 28. Januar in Osaka.