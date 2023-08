Marathonläufer Gröschel sagt WM-Start ab

Anzeige

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat kurz vor der am Samstag beginnenden WM in Budapest einen weiteren Ausfall zu beklagen. Wie DLV-Sportdirektor Jörg Bügner am Freitag mitteilte, musste Marathonläufer Tom Gröschel (Rostock) aufgrund von Fersenproblemen seine Teilnahme in Budapest absagen.

Damit geht Deutschland nur mit Johannes Motschmann (Berlin) und Haftom Welday (Hamburg) ins 42,195 km lange Rennen am 27. August (7.00 Uhr/ZDF). Das DLV-Team in der ungarischen Hauptstadt schrumpfte auf 70 Athletinnen und Athleten.