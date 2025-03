Marc Márquez makellos: Fünfter Sieg im fünften Rennen

Marc Márquez bleibt das Maß der Dinge in dieser MotoGP-Saison. Der Spanier gewann auch beim dritten Rennwochenende in Austin/Texas den Sprint - und damit sämtliche fünf Läufe in diesem Jahr. Erneut folgte dem früheren Serien-Weltmeister sein jüngerer Bruder Alex, Dritter wurde der italienische Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (alle Ducati).

Marc Márquez hat auch beste Voraussetzungen für das Hauptrennen auf dem Circuit of the Americas am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky): Der 32-Jährige, der auf einer Werks-Ducati wieder so überlegen ist wie in besten Zeiten, ergatterte am Samstag die Pole Position - es war seine achte in Texas, so oft hat kein anderer Pilot auf einer Strecke auf Startplatz eins gestanden.

Der Titelverteidiger hingegen ist auch in Texas noch nicht wieder am Start. Der Spanier Jorge Martín (Aprilia) fehlt weiter wegen Frakturen in der linken Hand.