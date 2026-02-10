Medaille beim Debüt? Deutsche Curler heiß auf Olympia

Sie bilden das jüngste Team des Turniers, sie haben keine Olympia-Erfahrung - und doch wollen Deutschlands Curling-Männer bei den Winterspielen in Italien ganz vorne landen. Das Ziel? "Irgendwo in den Top 4 platzieren", sagte Skip Marc Muskatewitz, mit 30 Jahren der Älteste seiner Mannschaft. Und wer unter den besten vier Mannschaften landet, spielt bekanntlich um eine Medaille.

Das Olympia-Abenteuer für Muskatewitz und Co. startet am Mittwoch (19.05 Uhr/ARD und Eurosport) in Cortina ausgerechnet gegen Goldfavorit Kanada, doch das sei sogar ein Vorteil. Auf einen so "starken Gegner am Anfang" eines Turniers zu treffen, sei "gar nicht so schlecht", weil auch die Kanadier "sich erstmal auf die neuen Bedingungen" einstellen müssten: "Und wenn man eine Chance hat, dann meistens am Beginn von einem Turnier." Die Europameister von 2024 treffen in der Round Robin zudem auf Norwegen, Gastgeber Italien, die USA, Großbritannien, Schweden, Tschechien, Schweiz und China.

Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, und weil die Spiele nicht weit von zu Hause stattfinden, können zahlreiche Unterstützer mit dabei sein. Natürlich reisen "Freunde und Familie" an, "das ist natürlich auch für uns eher ungewohnt und total schön", sagte Muskatewitz, weil sonst "die meisten Events eher in Übersee" stattfinden. Außerdem werden "viele Vereinsmitglieder" anreisen, so komme eine große "deutsche Fanzone" zusammen.

Top-Favoriten sind aber andere: Die großen Curling-Nationen sind Kanada, Schweden, Schweiz und Großbritannien (Schottland). 2022 in Peking hatte sich Schweden im Finale gegen Großbritannien durchgesetzt. Im Cortina Curling Stadium stehen nach der Gruppenphase die Halbfinals an, am 20. und 21. Februar geht es dann um die Medaillen.