Medaille für Tischtennis-Frauen durch Halbfinaleinzug sicher

Anzeige

Das Frauen-Team hat bei der Mannschafts-EM in Malmö die erste Medaille für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB)gewonnen. Durch den Halbfinaleinzug nach einem souveränen 3:0 ohne Satzverlust in der Runde der besten Acht gegen Italien haben die Titelverteidigerinnen Bronze schon sicher.

Im Kampf um ihren neunten EM-Titel trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Tamara Boros am Samstag auf Gastgeber Schweden oder Portugal (Freitag/16.00 Uhr) und kann ihre insgesamt 18. EM-Medaille weiter veredeln. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln Europaspiele-Sieger Rumänien und Frankreich.

Nach dem Durchmarsch der EM-Zweiten Nina Mittelham (Berlin) und ihrer Teamkolleginnen in die Vorschlussrunde spielen die als Titelverteidiger angetretenen DTTB-Männer am Freitagnachmittag in Malmö ebenfalls um den Einzug ins Semifinale. Dabei trifft die Mannschaft um EM-Rekordgewinner Timo Boll (Düsseldorf) auf Kroatien.