Medien: MotoGP-Weltmeister Martín verpasst Saisonauftakt

Erst die rechte Hand, jetzt die linke? Laut Medienberichten hat sich MotoGP-Weltmeister Jorge Martín beim nächsten Trainingssturz erneut schwer verletzt und verpasst dadurch den WM-Auftakt am Wochenende in Buriram/Thailand. Nach Informationen von motorsport.com muss der Spanier wegen eines Handbruchs erneut operiert werden.

Martin war Anfang des Monats bei Testfahrten in Malaysia spektakulär gestürzt und hatte sich bei einem sogenannten "Highsider" Frakturen in der rechten Hand sowie dem linken Fuß zugezogen. Der Aprilia-Pilot wurde an der Hand operiert und kämpfte zuletzt für seinen Start beim ersten Saisonrennen, jetzt gab es den Rückschlag. Am Montagmorgen stürzte der 27-Jährige laut des Berichts wieder folgenschwer, am Dienstag soll die nächste OP stattfinden. Sein Team hat das Aus noch nicht bestätigt.

Martin hatte in der vergangenen Saison auf einer Ducati seinen ersten Titel in der Königsklasse geholt, danach erfolgte der Wechsel zu Aprilia. Martin triumphierte als erster Rennfahrer mit einem Kundenteam in der MotoGP.