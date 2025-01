Mindestens sieben TTBL-Profis beim Europe Top 16

Mit mindestens sieben Profis aus der Tischtennis Bundesliga (TTBL) findet im nächsten Monat (20. bis 23. Februar) das traditionsreiche Europe Top 16 in Montreux statt. Das geht aus der veröffentlichten Teilnehmerliste mit drei deutschen Nationalspielern für das zweitwichtigste Einzel-Turnier des Kontinents hervor.

Höchstgesetztes TTBL-Ass ist Titelverteidiger Darko Jorgic von Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT. Der an Nummer vier eingestufte Slowene kann in der Schweiz als erster Spieler beim über 50 Jahre alten Wettbewerb zum vierten Mal nacheinander triumphieren.

Von den deutschen Startern ist unmittelbar hinter Jorgic Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) an Nummer fünf gesetzt. Die früheren Titelgewinner Dimitrij Ovtcharov (Fulda) und Patrick Franziska (Saarbrücken) wurden in der vom französischen Olympia-Dritten Felix Lebrun angeführten Setzliste als Nummer sieben und elf eingereiht.

Durch die erstmalige Austragung einer Qualifikation haben drei weitere TTBL-Profis, darunter der EM-Zweite Benedikt Duda (Bergneustadt), die Chance auf einen von zwei weiteren Plätzen im Hauptfeld. Indirekt kann auch der an Nummer zwei gesetzte Schwede Truls Möregardh dem TTBL-Kontingent zugerechnet werden. Der Silbermedaillengewinner von Paris 2024 geht für Saarbrücken ausschließlich in der Champions League an den Tisch. - Die Teilnehmer am Europe Top 16 in Montreux (20. bis 23. Februar) aus der Tischtennis Bundesliga (TTBL) in der Reihenfolge ihrer Setzungen:

Hauptfeld: Darko Jorgic (1. FC Saarbrücken-TT/Nr. 4), Dang Qiu (Borussia Düsseldorf/5), Dimitrij Ovtcharov (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell/7), Anders Lind (Borussia Dortmund/8), Anton Källberg (Düsseldorf/9), Patrick Franziska (Saarbrücken/11), Eduard Ionescu (Saarbrücken/14)

Qualifikation: Benedikt Duda (Bergneustadt/17), Kristian Karlsson (TTC OE Bad Homburg), Daniel Habesohn (Post SV Mühlhausen/20)