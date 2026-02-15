Morgan übersteht Slopestyle-Quali

Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan hat sich bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien für die Entscheidung im Slopestyle qualifiziert. Die 24-Jährige belegte am Sonntag in der Vorausscheidung im Livigno Snow Park Rang acht, für ihren besten Run erhielt sie 69,53 Punkte. Die Top-12 sind beim Finale am Dienstag (13.00 Uhr, ARD und Eurosport) startberechtigt. Gewinnerin der Qualifikation wurde die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott mit 88,08 Punkten.

Zuvor hatte Noah Vicktor das Slopestyle-Finale der Männer verpasst. In der Qualifikation erhielt der 24-Jährige für seinen besten Lauf 34,81 Punkte, die nur zu Rang 23 reichten. Bester Athlet war der Neuseeländer Dane Menzies mit 86,06 Punkten. "Man arbeitet so lange hin auf dieses Event", sagte Vicktor hinterher, "wenn es dann nicht klappt, tut das einfach weh."

Sowohl Vicktor als auch Morgan hatten zu Beginn der Spiele das Finale im Big Air verpasst. Während Vicktor nach zwei Stürzen 30. und Letzter geworden war, scheiterte Morgan als 13. nur um 0,75 Punkte. Die Athletin vom SC Mittelwald hatte sich erst Mitte Januar für die olympischen Wettkämpfe in Livigno qualifiziert, nachdem sie sich im Training im Dezember den dritten Mittelhandknochen gebrochen hatte. Bei den Winterspielen ist sie nun die letzte verbliebene Medaillenhoffnung des deutschen Snowboardteams - wenngleich sie im Finale nur Außenseiterchancen haben dürfte.

Die Qualifikationsläufe der Männer und Frauen im Slopestyle waren ursprünglich für Montag angesetzt, wegen des angekündigten schlechten Wetters wurden sie jedoch auf Sonntag vorverlegt.