MotoGP: Márquez-Traumstart in Titeljagd

Dem spanischen Topfavoriten Marc Márquez ist ein Traumstart in die MotoGP-Saison gelungen. Der neue Ducati-Werkspilot gewann in Buriram/Thailand bei 38 Grad Lufttemperatur das Sprintrennen auf dem 57 Grad heißen Asphalt vor seinem Bruder Alex. Als Dritter machte der italienische Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia, der gemeinsam mit Márquez (32) in einem Team fährt, einen Ducati-Dreifacherfolg perfekt.

Durch seinen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg unterstrich Márquez seine Ambitionen eindrucksvoll, nach seinem Wechsel vom Ducati-Kundenteam Gresini peilt der frühere Serienweltmeister seinen siebten WM-Titel an. Deutsche Piloten sind in der Königsklasse nicht gemeldet.

Márquez' Landsmann Jorge Martín kann erst später in die "Mission Titelverteidigung" einsteigen. Der Aprilia-Fahrer hatte zu Wochenbeginn bei einem Trainingssturz einen Handbruch erlitten und musste operiert werden. Martín soll frühestens im dritten Saisonrennen wieder Gas geben können.

Das Hauptrennen beim ersten Saisonstart in Südostasien seit dem Auftakt 1999 in Sepang/Malaysia findet am Sonntag (9.00 Uhr MEZ/Sky) statt, Márquez steht auf der Pole. Als nächste Station ist am 16. März der Große Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo vorgesehen. Der Große Preis von Deutschland wird am 13. Juli auf dem Sachsenring ausgetragen. Das Saisonfinale mit dem 22. und letzten WM-Lauf steigt am 16. November im spanischen Valencia.