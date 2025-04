MotoGP: Martín verlässt Krankenhaus in Katar

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín hat eine Woche nach seinem heftigen Sturz beim Grand Prix von Katar das Krankenhaus verlassen. Das teilte sein Team Aprilia am Ostersonntag mit. Der Spanier werde noch einige Tage in dem Emirat bleiben, bis sich sein Gesundheitszustand stabilisiert hat. Anschließend soll Martín wieder nach Europa zurückgebracht werden.

Martín war neun Runden vor Schluss auf der Strecke weggerutscht und dann von Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio, der direkt hinter ihm fuhr, erfasst worden. Martín wurde sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus in Doha gebracht, das Rennen wurde fortgesetzt.

Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am Brustkorb mit mehreren Rippenfrakturen. Zusätzlich diagnostizierten die Ärzte einen Pneumothorax, also eine Luftansammlung im Brustkorb, durch die sich seine Lunge nicht ausreichend ausdehnen kann.

Seinen Heim-Grand-Prix in Jerez/ Spanien am 27. April wird Martín somit sehr wahrscheinlich verpassen. In Katar hatte Martín nach längerer Verletzung sein Comeback gegeben. Seinen Titel in der Motorrad-Königsklasse wird er durch die Verletzungen voraussichtlich nicht mehr erfolgreich verteidigen können.