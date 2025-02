MotoGP: Weltmeister Martín nach Sturz im Krankenhaus

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín ist nach einem schweren Sturz am ersten Tag der Testfahrten in Malaysia ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine genaue Diagnose seiner Verletzungen steht noch aus.

Der 27-jährige Spanier vom Team Aprilia Racing hatte bei der Saisonvorbereitung in einer Kurve der Rennstrecke in Sepang die Kontrolle über seine Maschine veloren und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Nach dem Aufprall auf dem Asphalt klagte Martín über Schmerzen im linken Fuß und an der rechten Hand.

Trackhouse-Pilot Raúl Fernández stürzte als weiterer Fahrer auf einer Aprilia-Maschine folgenschwer. Der 24-Jährige zog sich Hand- und Fußfrakturen zu und musste daher seine Teilnahme an den restlichen Testfahrten absagen.