Nach Abfahrtscoup: Aicher freut sich "mega" auf Schweden

Nach ihrem Abfahrtscoup von Kvitfjell fiebert Emma Aicher dem Gastspiel in ihrer alten Heimat entgegen. "Ich freue mich mega, wieder in Schweden zu sein, um in Are Skirennen zu fahren", sagte der deutsche Shootingstar dieses Winters mit Blick auf den Weltcup am Wochenende in der ehemaligen WM-Stadt.