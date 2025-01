Nach Johannes Thingnes: Auch Tarjei Bö kündigt Rücktritt an

Tarjei Bö weinte nach seinem 15. Weltcupsieg in den Armen seiner Frau Gita - und erklärte im Nachgang den Grund für seinen besonderen emotionalen Ausbruch: "Es ist nicht nur der Sieg. Dies ist meine letzte Saison", kündigte der 36-Jährige im ZDF an: "Ich hatte einen Plan, dass ich es sage, wenn ich das nächste Mal gewinne. Es ist mein erster Sieg in Antholz, meine Frau ist da. Deshalb ist es der perfekte Zeitpunkt, dass ich das jetzt erzähle."