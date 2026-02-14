Nach Knie-OP: Mohr verpasst Big-Air-Finale knapp

Nach ihrer OP am Knie vor acht Tagen hat sich die deutsche Freeskierin Muriel Mohr den Traum vom olympischen Finale im Big Air nicht erfüllen können. Die 19-Jährige belegte in der Qualifikation am Samstagabend im Livigno Snow Park mit 138,50 Punkten nur Rang 15, für das Finalticket hätte sie unter die besten zwölf kommen müssen. Platz eins in der Qualifikation ging an die Kanadierin Megan Oldham (171,75 Punkte), Superstar und Topfavoritin Eileen Gu aus China wurde mit 170,75 Punkten Zweite. Die Entscheidung fällt am Montag um 19.30 Uhr (ZDF und Eurosport).

Mohr hatte wegen einer Verletzung, die sie sich in der vergangenen Woche im Slopestyle-Training zugezogen hatte, um ihre Quali-Teilnahme bangen müssen. Bei einer MRT-Untersuchung war ein kleiner eingeklemmter Meniskuslappen im linken Knie diagnostiziert worden, dieser wurde bei einem kleinen arthroskopischen Eingriff in München entfernt. Die Qualifikation im Slopestyle verpasste Mohr deshalb. Für ihren Start im Big Air gaben die Ärzte dann grünes Licht, Mohr gab am Freitag an, "schmerzfrei" zu sein.

Die Münchnerin hatte sich erst vor knapp einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen, nach ihrem Comeback aber die Qualifikation für Olympia geschafft.